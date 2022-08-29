陸媒最近刊出一幀大連造船廠的照片，圖中有5艘在建的052D型導彈驅逐艦，歐洲媒體也指出，另外還有一艘052D在上海的江南造船廠建造。日媒認為，目前中共服役的052D 導彈驅逐艦總數已達25艘，這些戰艦主要用於擔任護衛航空母艦驅逐艦，將在對台灣作戰中發揮重要作用。

《日經新聞》報導說，中共正在大連造船廠建造5艘052D型導彈驅逐艦，加速強化共軍海上作戰能力，將會對台灣與釣魚島周邊海域施加軍事壓力。這張照片出現在大陸微博網站上，陸媒《環球時報》認為它們是052D型驅逐艦，港媒《南華早報》指出，其中至少有2艘船很像052DL型，它是一種加長版的052D，在甲板末端的直升機平台擴增了長度，以便容納更大型的直昇機。

052DL是052D的加長版，尾部直升機平台加長，以便容納更大型的反潛直升機。如圖中剛服役的包頭號即是052DL型。（圖／包頭日報）

歐洲軍事媒體《海軍新聞》（Naval News）早先亦曾報導，中國船舶集團旗下位於上海市的江南造船廠，正在建造至少1艘驅逐艦，因此預計短期內將有6艘驅逐艦陸續加入中共海軍，報導說，中國目前有25艘052D型及052DL型驅逐艦正在服役。

《日經新聞》指出，中國的052D型驅逐艦是仿美國的神盾艦建造的，是052C型的升級版，為中共海軍最新型的驅逐艦，防空能力強，可用於護衛航空母艦。憑藉其導彈垂直發射系統，具有對海空及陸上目標進行精確打擊的能力。為了統一台灣，北京很可能會全面出動目前擁有的3艘航空母艦，而052D型驅逐艦很可能用於為航母護航。

日本國防研究所區域研究部部長門間理良 (Rira Momma )說，「台灣軍方需要為來自中共空軍以及來自海上多個方向的導彈襲擊做好準備」，新建的導彈驅逐艦將使台灣的負擔將進一步增加。

報導表示，中國可能還會持續擴大其航空母艦艦隊，華盛頓智庫戰略與預算評估中心（CSBA）7月發表的一份報告顯示，到 2031 年，「解放軍可能擁有足夠的資源來擁有5艘航空母艦和60艘巡洋艦和驅逐艦」。

美國印太司令部預計，到2025年，美國和中國軍隊在遠東地區的力量平衡將發生逆轉，差距可能會擴大，建造多艘先進驅逐艦將大幅強化這種預測的基礎。