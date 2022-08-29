中國大陸無人機近日闖進金門數次，近距離拍攝金防部的崗哨，我國國防部表示「即起會適切反制」，《中天新聞》也對於「陸無人機闖營區爽拍」進行了街頭訪問民調，對此，年輕人表示很無語，感覺國防部很消極，還有民眾說，「應該要直接擊落，到底還在等什麼？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》29日派出記者辮子妹針對「大陸無人機再闖金門營區，即起適切反制，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇，分別為「無人機接近，立刻擊落，還在等什麼？」、「我不怕！飛彈飛過都沒事...無人機算啥！」、「沒用啦，國防部說半天，也是無作為！」、「誰怕誰！換我們出動無人機，飛去大陸」、「千萬別抬頭！相信政府！相信黨！」

許多民眾紛紛表示，「很扯，這是下次再加強的意思嗎？這蠻荒謬的」、「當場把它擊落啊」、「應該要拿槍把它射掉吧」 、「因為就是他們走到我們的地盤這樣子，所以應該擊落」、「適切反制，說說而已吧，他們都只是說說而已」 、「我覺得很無語，因為國防部聽起來很消極啊」、「都已經被看到了，再適切反制已經來不及了」、「我認為我們的官兵應該要有更高的反應，我也希望能夠讓對岸，去更加了解我們有要保衛自己的決心，因為我覺得單純的丟石頭跟通報，目前來講是不夠的」。