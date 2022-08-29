戴立綱說明軒嵐諾對台影響。（中視新聞）

中颱軒嵐諾目前已經開眼，近中心最大風速每秒33公尺。許多人期望軒嵐諾能夠為台灣南北水庫注入豐沛雨水。氣象主播戴立綱表示，軒嵐諾目前距台約2200公里，穩定的以時速33公里朝西移動，預計周四（9/1）至周六（9/3）中心點到達琉球南方海面，外圍環流開始影響台灣北部、東半部，並開始逐漸北轉，周日（9/4）風浪偏大。

軒嵐諾預估周六（9月3日）最靠近台灣。（翻攝自氣象局）

戴立綱分析，由於軒嵐諾北方是一個太平洋高壓場，台灣也在南亞高壓延伸的範圍，所以軒嵐諾將沿著高壓南緣往西走，到了日本南方海域時甚至會偏西南走，屆時南亞高壓後退，軒嵐諾開始北轉，這段期間軒嵐諾會持續增強，可能會發展成強颱，預估距台最近500公里，但仍有變數。氣象達人彭啟明則說明，依照目前走勢，軒嵐諾未來3、4天會往台灣東方海面到琉球附近前進，但周四、周五的動向仍待觀察，「不確性仍很高」。

氣象局預估中南部明日午後降雨可能會一路下到天黑。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明（30）日各地大多為多雲到晴，環境條件仍有利午後對流發展，中午過後西半部地區及東半部山區容易出現局部短暫雷陣雨，中南部午後降雨機率偏高，降雨也有機會延續到天黑，午後請留意天氣變化，另外，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨；沒下雨時天氣較為炎熱。

溫度方面，各地高溫約32到35度，東半部及大台北、雲林、嘉義容易出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。