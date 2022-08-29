在港股上市的大陸電動車龍頭企業比亞迪29日晚間公布最新財報。在新能源車熱銷之下，該公司2022年上半年實現淨利潤人民幣（下同）35.95億元，年增長206.35％；集團實現收入約1,506.07億元，年增長65.71％，超狂業績羨煞同業。

東方財富網報導，比亞迪財報顯示，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約1,092.67億元，年增長130.31％；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約410.7億元，年減4.78％；占集團總收入的比例分別為72.55％和27.27％。上半年，集團新能源汽車市占率24.7％，較2021年增長超7.5個百分點。

值得一提的是，比亞迪業績快速增長來自於新能源車的熱銷。根據比亞迪此前披露的7月產銷快報中顯示，7月公司新能源汽車的銷量達16.25萬輛，創下今年單月的銷量高，有望繼續拉抬下半年業績表現。比亞迪新能源車今年累計銷量年增達292％。