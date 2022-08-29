統計今年來前三大資金流入的產業為醫療保健、必需性消費、公用事業。其中，公用事業、基礎建設持續看好。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，近期美國通過通膨削減法案，預計未來10年將增加近3.5兆美元的新能源供應基礎建設投資，而再看自2020年新冠疫情爆發以來，全球投入至少超過10兆美元的紓困，其中超過3成與基礎建設相關，顯示在政府推動的政策投資上，基礎建設是重要的項目，基本面有撐，且基礎建設類股因是民生必需產業，有穩定營運現金流，因此股利相對穩定，兼具隨漲抗跌特性，是進可攻、退可守的投資優選。

基礎建設除了傳統的鐵公路、自來水、天然氣、電力等經濟型基建外，也包括如醫院、長照中心、學校、社會住宅等社會型基建，以及電子支付、數據中心、礦業特許權等演進型基建，囊括政府政策的支持及經濟的需求與趨勢，使得這些產業商機可期。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，在通膨高漲及借貸成本上升環境，企業能否順利將成本轉嫁，攸關其獲利表現，傳統基礎建設類股向來易於將成本轉嫁予消費者，因此在目前通膨高漲的年代，其財務表現也可望相對穩定。