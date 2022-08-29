深受全民喜愛的「麥香系列」飲料，日前與愛金卡公司合作推出麥香紅茶/奶茶icash2.0，話題性十足，將伴隨大家從小到大的飲料，變身成隨身攜帶的儲值卡icash2.0，勾起民眾無憂無慮的童年回憶。正值暑假結束，新學期的開始，愛金卡公司這次特別將「麥香綠茶icash2.0」補齊，推出「麥香三入組icash2.0」，讓想收藏的民眾全口味一次買齊。

網友們成功敲碗的「麥香綠茶icash2.0」終於推出，外觀依照實品製作，包裝表面印刷及皺褶細節處也完整呈現，如同紅茶/奶茶款一樣，黏在背面的吸管塑膠套，也能將吸管取出插在頂端吸管孔，擬真程度令人驚奇。這次推出「麥香三入組icash2.0」，一次將三種款式收集齊全，全新包裝創意十足，特別設計仿真紙盒，將三款icash2.0整齊排列收納，紙盒外觀特別印上產品LOGO與條碼圖案，整體再使用封膜材質收縮包裝，可愛又擬真，令人忍不住想整箱購買回家。

「麥香三入組icash2.0」首波預購將於8/31 11：00am起於OPEN POINT APP開賣，售價一組750元；7-ELEVEN門市販售將於9/7起上架開賣，而博客來及7-ELEVEN購物中心則是於9/7 10：00am提供線上訂購，想收集整套麥香系列icash2.0的朋友千萬不能錯過這次三入組機會。

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這次不只能買到超夢幻「麥香三入組icash2.0」，麥香飲品也特別加碼推出超值優惠：2022/9/7～10/4至7-ELEVEN門市購買麥香375ml系列飲品及統一麵碗裝系列任2件享8折優惠；購買麥香375ml系列飲品搭配御飯糰產品，合購現省5元。限時優惠趕緊把握，更多活動詳情請洽7-ELEVEN門市。