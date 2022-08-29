美國航太署NASA的2度登月計畫「阿提米絲1號」(Artemis 1)在距離發射時間還有數十小時之際，宣布暫停任務，因為在填裝燃料的過程出現預期外的問題，為了安全起見，NASA暫時取消了發射計畫。

太空新聞(SpaceNews)報導，NASA是在美東時間上午 8 點 33分(台北時間晚間8點33分)宣布發射取消，因為將液態氫燃料流入火箭核心的4具主要發動機出現問題，花費了兩個半小時都沒有完全解決。

阿提米絲1號的大型火箭是由1具紅楬色的主推力火箭與2白色固體燃料火箭匠所組成，主推力火箭下有4台 RS-25 引擎，在為3號引擎裝填燃料的過程中，控制小組沒有看到預期的液態氫流量，這並不尋常。他們採取了多種措施來增加流量，包括關閉其他3台引擎的燃料流量以增加3號發動機的壓力，但均未成功。

阿提米斯在裝填液態氧燃料時，發生3號引擎壓力不足，必然是外洩了。(圖/NASA直播截圖)

NASA決定先暫停倒數計時，執行簡單的故障排除，然而在2個多小時後，雖然3號引擎壓力有一點恢復，但是不正常的數值仍然使得NASA決定取消發射工作，現在要做的就是尋找故障原因。

在倒數計時階段，一道雷電擊中發射台旁的避雷針上。(圖/NASA)

另外，天氣也是個阻礙，在預定發射時間前9小時，發射台附近烏雲密布，雷暴持續了大約一個小時，其中一道雷擊還打在發射塔的避雷針上，所幸並未造成影響。

在錯失這次發射窗口後，下一次發射機會在9月初，不會早於9月1日，可能是2~6日之間。要是再次錯過，就要等到10月才能發射了。