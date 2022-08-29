新部門能解決問題嗎？數位發展部27日正式揭牌成立，總統蔡英文在臉書表示，該部有主要3大任務，分別為協助企業加速數位轉型、提升國家資安聯防體系、促進開放資料及公私協力。但有網友問「數位發展部成立後多久可以解決簡訊詐騙」，PTT鄉民卻無情回答：「會外包吧」、「先解決PTT還比較有可能」、「口罩、疫苗預約系統都搞成那樣了」，完全不期待。

根據維基百科說明，數位發展部是中華民國數位事務的最高主管機關，隸屬於行政院，27日正式成立，由行政院資安處等相關機構整併而成。業務範圍規劃涵蓋資訊、電信、傳播、資安和網際網路五大領域，負責推動數位科技應用、數位經濟產業發展方面的政策；資通安全署規畫、督導資安政策與計畫，也負責國家級資安防護演練、基礎設施防護的業務。

有網友在PTT發文問：「數位部成立後多久可以解決簡訊詐騙？」他說「聽說數位部已經正式成立了，想必數位部一定正在解決簡訊詐騙的問題吧！畢竟數位部可是有大筆預算以及頂尖人才，那有這麼多資源的數位部，應該一個月內就可以解決簡訊或網路詐騙了吧？」

鄉民表示：「應該會外包」、「那不是他的業務（原PO貼出維基：是啦是啦）」、「問就罰300萬」、「他們是解決反Dpp的！你搞錯囉」、「等解決反塔綠班反綠共聲音後再處理」、「不會處理，你對外包部期待太多了，真的不要，口罩、疫苗預約系統都搞成那樣，你還期待它們有能力解決詐騙簡訊，真的想太多」、「建新部門才能認真做事？」、「他們會說是ncc管轄」。

還有人酸「數位部+中介法=大家都愛民進黨！」、「是收編吧」、「抓網路鄉民很快，電信詐騙抓不到」、「我覺得御用投標商會噴爆」、「誰跟你說要解決詐騙了？怎麼看都是解決那些與黨不同輿論者啊」、「詐騙只會變得更多」、「未來詐騙沒少的話~這數位要不要先停」、「先解決ptt還比較有可能」、「解決提出問題的人比較快」、「反正一定外包啦」、「結果外包廠商就是最大的簡訊詐騙集團？」、「問就是中介法」。