在竹安橋橋墩旁發現疑似溺水者，就近借用附近竹筏將其打撈上船。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局今（29日）於下午6時20分獲報，1名47歲林姓男子於頭城鎮竹安橋失蹤，頭城分隊即派遣人、車、艇前往救援，在竹安橋橋墩旁發現疑似溺水者，就近借用附近竹筏將其打撈上船，並施予CPR急救，運送上岸後經家屬確認為林男，送往杏和醫院後，已明顯死亡，相關死因釐清中。

在竹安橋橋墩旁發現疑似溺水者，就近借用附近竹筏將其打撈上船。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，家住頭城的林男與友人陳姓男子於28日下午1時許，前往竹安橋潛水捉魚，陳男當日下午6時30分先行離去，原定林男捕魚結束後欲前往陳男家中，但陳未見到林，且聯繫不上。29日陳男再次前往竹安橋，發現林的自小客車還停在現場，陳即前往頭城消防分隊報案。

消防隊派遣頭城分隊於竹安橋現場擴大搜尋，在橋墩旁發現疑似林男，就近借用附近竹筏將其打撈上船，並施予CPR急救，AED電擊器不建議電擊，運送上岸後，即送往杏和醫院，經醫院認定林男已明顯死亡並放棄急救，相關死因有待釐清。