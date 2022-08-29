高雄1名嫩模小芳（化名）去年在包養網上認識「乾爹」，乾爹之後以1次1萬5要求包養，2人相約旅館，小芳的閨蜜擔心她受騙，讓她手機要一直開著「定位」功能，果然當天小芳酒裡遭偷下藥，她昏睡後被拍下多張私密照，閨蜜事後透過手機定位找人，才讓警方當場逮到男子，男子遭法院判處7年2月徒刑。

判決書指出，小芳去年9月在包養網站上認識該名41歲的男子，2人平時傳訊息都以乾爹、乾女兒互稱，某次男子開價「1次1萬5」，要求性交易，小芳同意後相約在旅館，原本小芳的閨蜜認為不太對勁，要小芳不要前往，小芳則答應會一直開著「手機定位」不讓閨蜜找不到人，而果然當天男子就在酒內摻入FM2。

小芳的閨蜜後來打電話給小芳未通，驚覺大事不妙才查詢地位，恰巧撞見小芳「全身癱軟」被帶出摩鐵，該閨蜜當即要求男子交出手機，才發現手機內有多張私密照，男子還說是小芳自願的，並想用6千元息事寧人，閨蜜則堅持報警，警方事後在男子住所發現22顆FM2。

該男子在法庭上仍堅稱是小芳全程自願被拍攝，但對於為何要下藥卻說不出原因，百口莫辯之下遭高雄地院依強制性交罪判陳男7年2月徒刑。