烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客。她近期與大馬男星祖雄公開認愛，大膽自爆兩人是從P友轉正，態度非常大方，樂於跟粉絲互動的她讓網友隨意問答，有網友問她跟祖雄「會拍色色的影片嗎？」佳娜對此做出回應。

佳娜日前和網友互動，面對網友的提問幾乎有問必答，有人提問：「你們會錄色色的影片嗎？」佳娜很肯定的回答：「不會」，讓許多網友吃驚，因為佳娜平日作風大膽，常常分享一些搞笑又性感的影片，在健身房裡做出引人遐想的「上下晃動」姿勢都不畏懼他人目光。被問到跟她跟祖雄的性慾誰比較強，佳娜肯定男友：「我覺得我們兩個都很強，但他的還是更強。」

有網友詢問佳娜是否和網傳一樣住帝寶，佳娜無奈回應：「新聞騙你」，同時公開兩人的財務狀況，並非大家所想的AA制，佳娜俏皮回應：「我有乾爹，他付」，背景照片是祖雄的帥照，推測佳娜口中的「乾爹」就是男友祖雄。

佳娜近日回答網友問題。（圖／_tatiana_lin Instagram）

佳娜和祖雄在Youtube公開認愛，兩人證實先前媒體拍到的照片不假，他們1年前被拍到，但那時候沒有在一起，只是開始曖昧，他們說沒有公開是因為覺得感情還不夠穩定，一開始兩人只是砲友關係，結果經過相處就愛上對方了，選擇公布戀情也是關係穩定了，才想告訴大家。