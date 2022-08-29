市議員張顥瀚要求水公司盡快處理。（市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市水情吃緊，若再未降雨將面臨分區供水，但在中正區祥豐街29日卻出現漏水長達12小時情形，自來水公司遲未修繕，民眾直呼「浪費」；市議員張顥瀚要求水公司盡快處理。

經濟部宣布9月3日起，基隆水情將從綠燈轉為黃燈，中正、信義區有許多高地社區仍有缺水、停水問題，市長林右昌日前在慶安宮向媽祖祈雨，市民也希望颱風「軒嵐諾」能帶來水氣。未料，祥豐街卻有漏水情形，今天上午路面不明原因冒水有如湧泉，民眾看見覺得可惜，立即向自來水供通報，卻遲遲未有人員前往修復。

張顥瀚指出，上午10時開始道路出現滲水情形，直到晚上10時仍不斷有大量水湧出，他提及，基隆現在缺水，各區域沒下雨，下周可能要面臨分區供水，但水公司對漏水問題卻似乎不在意。

張顥瀚認為，祥豐街一整天漏的水量，已經不知道能給多少民眾使用，水公司應該立即修繕，後續也必須檢討管線破裂修復狀況，不該讓市民一再反應和通知，卻依舊沒有作為。