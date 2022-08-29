我國U12小將於本月7日在世界盃棒球賽季軍戰中，以9：5的漂亮成績擊敗多明尼加，勇奪季軍。對此，台南市長黃偉哲也在臉書上發文恭喜，更大讚「吳聖智敲出三分打點全壘打，吹響反攻號角，讓全場沸騰」，而今（29）日黃偉哲也在臉書上預告「主球場將在明年底完工」，引發討論。

黃偉哲在臉書上釋出一段「U12中華小將在亞太棒球村的賽前紀錄」表示，「我們在台南，逆風高飛，揮出夢想的汗水，打造運動城市，體育繼續拚」，而從影片中可以看到，少棒中華隊選手台南小將柯梓翔指出「我們要去牛棚練習」，隨後全台首座WBSC認證U12世界盃少棒錦標賽指定球場專屬室內牛棚就呈現在畫面中，柯梓翔更說「球場很漂亮，還有一個很大的螢幕」。

此篇貼文一發出，許多網友紛紛留言表示「未來經典賽、12強什麼的，應該都會來台南辦了」、「太讚了」。黃偉哲最後也表示「偉大的城市，是你我青春的歌詩」，更預告「主球場將在明年底完工」。