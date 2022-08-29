「S2O Taiwan潑水音樂祭」因為多組外國大咖藝人、DJ無法來台演出，又無法提供退票機制，引發購票觀眾強烈不滿。昨（28）日活動現場甚至有DJ播放金曲歌王翁立友的《我問天》，與電子音樂完全無關引發熱議。一名網友分享，活動結束後現場留下大量疑似包裝毒品的咖啡包，讓許多人看了直呼「難怪聽了《我問天》也能這麼嗨」。

此次S2O有許多重量級大咖無法登台表演，主辦方斯邦奈（Spunite）因此槓上文化部，不過斯邦奈並未提供退票機制，而是推出「買一送一」的補償方案，活動2天還是湧進不少觀眾。沒想到昨日活動中，DJ KAKU竟兩度播放翁立友的《我問天》，讓許多觀眾當場傻眼。

一名網友今（28）日就投稿臉書粉專「靠北電子音樂」，分享活動結束後的現場照片，只見滿地都是各種疑似裝有毒品的「咖啡包」垃圾，讓原PO直呼「咖啡之夜，VIP不意外」。

對此，許多人紛紛回應「難怪聽了《我問天》也能這麼嗨」、「女體盛配咖啡，感覺跟林森北好像」、「左手咖啡右手K，跟著氣球一起飛」、「咖啡不補對不起父母」、「咖啡麻醉不了你的孤單，只會讓你腳更酸」、「一進去主舞台味道就超重」、「沒事啦反正不管他們用了什麼，一首《我問天》包準解掉，旅程起飛立刻降落」、「難怪聽到《我問天》罵成這樣⋯⋯原來都在嗑藥」。

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