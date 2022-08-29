和平可貴，戰爭更貴！俄烏戰爭從2月24日開打至今已超過半年，前立委郭正亮29日在《頭條開講》節目分析，美國想讓俄烏戰爭長期化，包括烏克蘭對北京遲不介入斡旋表達不滿，及組成友台小組等動作，都可能是美國在背後出牌。但烏克蘭一個月就要燒50億美元，台灣難有支應能力。歐洲股市崩跌有1兆美元資金流入美國，成為美國總統拜登大選撒幣的底氣；反觀歐洲除法國依賴天然氣佔比較少外，德國、義大利恐都難以填補能源缺口。

郭正亮表示，「烏克蘭可能對中國遲遲不介入俄烏談判的斡旋感到不滿，所以它也在出牌，而且美國目前是要讓俄烏戰爭長期化。那這個就有兩種邏輯，烏克蘭對北京遲遲沒有進入斡旋，讓俄羅斯做出一點讓步，它感到不耐；第二個就是美國根本就是要把這個戰爭長期化，它要把烏克蘭當作另外一個阿富汗，拖死俄羅斯。所以你看美國上個月通過那個30億美元的金援，它就直接定義用途，就是中長期的軍力儲備。」

「什麼叫中長期？表示要打很久啊！」郭正亮說，「這都會使得烏克蘭做出不再介意北京的動作，兩種邏輯都有可能。」主持人周玉琴指出，烏克蘭國會8月17日組成15人跨黨派的友台小組，「這些人是要來要錢嗎？請台灣埋單，由美國在背後指使？」郭正亮：「我看很難啦，台灣增加國防預算增加那麼多，自己都快養不活了啦。因為烏克蘭要的錢實在太多了，它一個月要50億美元耶，一個月！」

郭正亮指出，「這很難處理，因為他(澤倫斯基)背後...他根本就是一個傀儡嘛，基本上烏克蘭做的動作，你就要把它理解成是美國出牌啦。美國這一局割的韭菜都是割到歐洲的韭菜，因為歐洲股市整個跌掉了3.6兆美元，資金流到美國至少1兆美元，所以拜登為什麼有底氣？還可以加(碼)，他事實上就是賺到了歐洲的錢。那這一局如果歐洲在冬天還不能把情勢逆轉過來，你就繼續死吧。」

周玉琴說，「天然氣最好是能像他們喊的，『凍漲』成功，如果不成功，那就累了。」郭正亮強調，「事實上他們找不到替代的(能源)，不可能那麼快啦，只有法國一點點，因為法國對天然氣的依賴本來就只有20%。那阿爾及利亞佔(法國)8%，阿爾及利亞承諾願意提高到12%。可是除了法國之外，像德國是絕無可能啦，那個缺口補不上。很麻煩，義大利也是。」