日本本田汽車（Honda）與韓國電池製造商LG新能源（LG Energy Solution；LGES）29日宣布，將斥資44億美元在美國興建鋰電池廠，此為汽車廠與電池供應商攜手合作的最新案例。

本田與LG新能源在聲明稿指出，造價44億美元的美國鋰電池廠預計明年初動工，2025年底前開始投產，年產能估計為40百萬度（GWh），生產的電池專供本田和Acura品牌美北市場的電動車使用。雙方預計在開工前設立合資事業。

兩家公司表示，美國電池廠設址地點尚未底定，但外媒指出，雙方考慮在俄亥俄州設廠，因為本田的主要工廠便是設在該州。

本田和LG新能源表示，在本地生產電動車加上即時供應電池，將讓雙方在「快速成長的北美電動車市場處於絕佳位置。」

本田在今年稍早設下電動車目標，計劃在2030年前在全球推出30款電動車，並讓電動車的年產量達200萬輛。美國電池廠是本田打造自家電動車電池供應鏈的重大投資之一。

鑑於美國逐漸收緊電動車減稅資格，和採行更嚴格的法規限制，預料將有更多消費者轉換至電動車，電池製造商正積極提升美國產量，汽車廠也放眼美國電動車市場。

近期有不少汽車廠與電池製造商合作的案例。1月通用汽車（GM）宣布與LG新能源攜手合作，斥資26億美元在密西根州設廠。四個月後，Stellantis與三星SDI合作，在印地安那州打造價值25億美元的電池廠。

媒體日前報導，特斯拉的電池供應商Panasonic打算在奧克拉荷馬州建造40億美元的電池廠，該公司甫於7月宣布在堪薩斯州興建相同規模的廠房。

根據標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）指出，市場對電動車需求攀升，且電池原物料成長暴漲，帶動電池價格飆高，預料未來幾年將有更多產業間結盟案例出現。