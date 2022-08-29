美國民主黨稱8月通過「通膨削減法案」後將有助降低能源與醫保等費用，卻沒保證該法能降低食品雜貨價格。專家認為食品價格大漲已成為民主黨在11月期中選舉的絆腳石。

美國汽油價正走低，但食物價格卻持續大漲。勞工部數據顯示7月食品雜貨價格年增13.1％創1979年來最大年增幅。

遊說公司Capitol Counsel合夥人科特（Jonathan Kott）指選民生活過得好不好往往影響其投票決定。食物、汽油和學雜費等格價高漲將影響選情。

華爾街日報與全國民意研究中心（NORC）5月民調發現，54％民眾極度或非常擔心食品雜貨價格上漲，在家庭財務負擔憂慮項目上緊次於汽油而排行第二位。

共和黨眾議員埃默（Tom Emmer）指這次期中選舉其實是一場「食品雜貨與汽油的選舉」，因為通膨與經濟仍是大家最關心問題。

專家指從生產到運輸等成本走高而推升食品雜貨售價，但拜登政府與國會沒提出迅速解決方法。

即使對沖基金和投機客已把資金撤出農產品市場，讓小麥、玉米和黃豆等價格拉回，但超市大部份食品雜貨售價仍未明顯下跌。

普渡大學農業經濟系主任盧斯克（Jayson Lusk）指農產品是季節性產物，秋收後產量就是未來一年供應。之前能源價格大漲推升肥料價格，農民早已施肥而增加了種植成本，因此油價下跌不會立即降低農產品價格。

目前美國西部乾旱情況也正在影響糧食價格。消費者品牌協會（CBA）發言人丹尼斯（Katie Denis）指極端氣候令食物和食品雜貨等價格不容易下跌。