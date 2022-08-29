屏東警逼店家開除「前科犯妻子」 嗆：天天站崗讓你沒生意

律師李菁琪今（29）在臉書曝光1段影片，1名屏東枋寮分局某派出所員警到某店家要求老闆辭退1名女員工，原因是該女員工的丈夫有毒品前科，員警懷疑女方有涉入，該店甚至是交易據點，該員警無法提出證據，卻威脅店家如果繼續用女員工，該員警會每天來站崗，讓店家沒生意，囂張態度引發網友撻伐。

跟據李菁琪臉書曝光的影片，1名員警到店內問某女員工是不是某人的妻子，之後就對店家說「你不能請她啦，歹人啦，不然我介紹別人」，還說會每天都來站崗，讓店裡沒生意，一口咬定該女員工有從事違法事情，問店家「是請鬼拿藥單嗎」，店家則一直澄清該女員工的丈夫確實有毒品前科，但並非女員工，員警仍堅持女員工有涉入，還說該店就是毒品交易據點，刑警目前都有在關注此事。

員警到某店家要求老闆辭退1名女員工，原因是該女員工的丈夫有毒品前科，還威脅店家如果繼續用女員工，警方會每天來站崗，讓店家沒生意。（翻攝自李菁琪臉書）

該員警說該店面出入的人很多，很適合做據點，最後還嗆「如果你繼續請她，我會繼續來，對你們生意不好」；李菁琪PO文表示，屏東枋寮分局某派出所員警在事發前一天疑似搜索男子未發現不法，隔天竟直接到男子妻子的工作地要求看監視器，懷疑店內是毒品據點，還要求店家不能雇用男子妻子，李菁琪痛批警方「這樣追殺社區治安人口？要不要乾脆誅九族連坐還是要學古日本搞村八分？」

李菁琪直言「連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？」其他網友留言「好警察很多，老鼠屎也是有」、「出來解釋並懲處這位誇張的警員，更生人及他的家人就該被你們這位警員這樣欺負嗎？天理難容」、「警察的臉都是自己丟的」、「太扯了吧，這種人民保母」。