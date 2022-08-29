民進黨新北市參選人林佳龍近期猛攻社會住宅議題，今(29)日他的競選辦公室更開記者會痛批侯市府打算販賣社宅，引來新北市城鄉局反嗆林佳龍才是「賤賣社宅用地的鼻祖」；對於城鄉局的砲轟，林佳龍今晚反斥侯市府賣社宅去炒房，可說是現行犯，強調自己若是當選，會落實板橋民權段的公辦都更成為社宅。

針對被城鄉局反指是「賤賣社宅用地的鼻祖」，林佳龍說，在中二區補選立委時，大家才知道台中市長盧秀燕把社宅賣給財團當豪宅去炒地皮，這是影響中二補選很重要的議題，「全台灣都知道」，所以不要賴給他，他是興建社宅很有名的市長，台中市社宅的規劃幾乎百分之百都是在他任內確定，所以請侯友宜陣營不要轉移焦點。

林佳龍表示，包括在板橋民權段的公辦都更，本來是要做為社宅的，結果現在建商已經在銷售中，這是在2018年當時朱立倫擔任新北市長、侯友宜是副市長的時候正式向議會報告，「白紙黑字」，現在審計報告也指出新北市府要把它改為一般住宅。

他痛批，這種偷偷摸摸、表面上要做公辦都更來蓋社宅，結果等財團把大樓蓋好後，卻又要改為一般住宅去賣，炒高價格到一坪85萬元，賣社宅去炒房，這是違反居住正義，可以說是現行犯。

林佳龍指出，被逮到之後呢，現在就想轉移焦點、想以拖待變，他覺得已經違反了新北市政府對議會的報告，不但跳票還涉及欺騙，也呼籲監察院應介入調查，議會也會監督。

他強調，自己當選市長之後，板橋民權段這一塊公辦都更，一定會落實把它當作社宅，所以呼籲侯市長「刀下留宅」，也要呼籲建商不要去代為銷售，而且所有購屋人要謹慎，不要被騙，這違反整個行政程序，而且可能涉及到違反議會通過的預算，「這樣一個違法行為」。