烏克蘭南部作戰司令部發言人納塔利婭•胡梅紐克(Natalia Humeniuk)在 8月29 日表示，之前宣示的「8月反攻」已在進行，烏克蘭部隊在烏南部多個方向發動了反攻作戰。

基輔獨立報(Kyivin Dependent)報導，胡梅紐克說，南部地區的局勢仍然「相當緊張，但大致上由烏克蘭軍隊主導」，並補充說，在烏克蘭軍隊過去幾周以來，發動的「準確打擊」後，俄羅斯軍隊已喪失進攻能力，只能駐紮在他們現有的防禦工事上。

報導稱，南部重鎮刻松市(Kherson,赫爾松)將是主要的收復目標，最近幾星期，烏克蘭反攻部隊一直穩步地向刻松推進，不能急躁。刻松是2月24 日全面入侵開始以來，唯一落入俄羅斯佔領的地區首府，同時也是唯一聶伯河以西的俄軍佔領區。

7月初，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）首次提出「8月反攻」的計畫，他表示這是澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）總統的命令。不過如此主動公開宣示重要的戰略軍事部局實屬不尋常，許多人認為，更多是對淪陷區居民的信心呼喊，表示國家還記得他們。另一種看法是引誘俄軍分兵到烏南，以緩解烏東的局面。

烏克蘭南部這一段時間的兩軍動態不明確，但是轟炸與砲擊的情況變得嚴重，8月 29日下午，南部兩個主要的州首府都發生爆炸：被俄羅斯軍隊佔領的刻松，以及由烏克蘭控制，離赫松只有50公里的尼古拉耶夫(Nikolayev)也被轟炸。

烏克蘭卡霍夫卡(Kakhovka )作戰大隊表示，佔領刻松的俄羅斯第 109團正在撤出刻松，因為他們的駐紮基地已被海馬斯火箭砲(HIMARS)所毀。

卡霍夫卡部隊稱，美國提供的海馬斯高精度火箭砲系統摧毀了所有刻松的連外大橋，包括安東諾夫斯基大橋和新卡霍夫斯基大橋，只留下一些人行便道。之後再轟炸俄羅斯在刻松的彈藥庫，成功削弱俄軍的作戰能力。

兩名美國高級官員在接受美CNN採訪時稱，烏克蘭軍隊持續為南部地區的大規模反攻做準備，在刻松的俄羅斯戰術大隊（BTG，包括步兵、坦克、火砲和防空部隊），目前的可作戰士兵人數短缺，其中一些單位只有一半的編制員額。