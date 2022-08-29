烏克蘭境內的歐洲最大核電廠屢屢受到俄烏交戰波及，引發核災疑慮，聯合國原子能檢查員預計31日前往該核電廠進行安全檢查，此行被視為是繼1986年車諾比事件後最重要的視察行動。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）29日表示，IAEA將派遣一支小組前往位在烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，察看損害狀況，檢查安全系統，並評估營運人員的健康狀態。

根據烏克蘭政府內部文件顯示，聯合國預計31日展開核電廠檢查行動，持續至9月3日止。

IAEA前官員利比（Morgan D. Libby）指出，IAEA此行前往札波羅熱核電廠進行安檢，是繼1986年車諾比事件後最重要的視察行動。車諾比事件被視為是全球最嚴重核災，輻射擴散至歐洲地區。

核能專家警告，札波羅熱核電廠存在太多安全問題，聯合國代表可能需要在當地停留數周，才能有效解決問題。

俄軍在3月初占領札波羅熱核電廠，烏克蘭官方表示俄國在當地部署軍事設備，烏克蘭的工作人員一直在槍口下維持核電廠運作。

IAEA指出，俄烏兩軍在札波羅熱核電廠周遭進行軍事行動，距離核子反應爐100碼的建築物遭受砲擊。IAEA表示不清楚全部損壞狀況。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）24日表示，札波羅熱核電廠的反應爐首度與烏克蘭網格電源線完全斷線，因為俄軍砲擊造成核電廠失火。

在烏克蘭技術人員搶修下，一座反應爐已在25日恢復連線，但另五座仍然是離線狀態。在俄烏開戰之前，札波羅熱核電廠供應烏克蘭約五分之一的電力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問帕多亞克（Mykhailo Podolyak），29日指控俄軍砲擊核電廠所在的安赫德市（Enerhodar），恫嚇當地居民，並營造烏克蘭才是始作俑者的「宣傳假象」。