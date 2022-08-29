3名台灣年輕人在柬埔寨金邊公寓內被擊斃，現場除有槍枝外，還有K他命毒品，消息傳回台灣，除死者前科身分外，各種死因議論紛紛。29日晚間柬埔寨媒體披露，根據金邊市警方初步調查，全案應是「互相殘殺」，是先謀殺後自殺，沒其他人參與。

柬埔寨媒體VOD NEWS指出，周日凌晨2點，在金邊公寓中，3名台灣人被發現死於槍擊。市警局發言人San Sokseyha周一表示，發現了3具屍體。Sokseyha說，所有人都在30歲左右，現場發現1把手槍，初步懷疑是「謀殺後自殺」。

他表示，「有兩個人的身體中了很多槍，而最後一個人的頭部中了槍。」初步報告說「他們互相殘殺，沒有其他人參與」。

Sokseyha說，「那個台灣人殺了另2個台灣人，然後自殺了。」他說，經過屍檢，屍體已被送往冰存，警方正在聯繫死者家屬。我方將由外交部與移民署協助家屬赴柬處理後事。

據了解，柬埔寨警方相當重視此命案，雖初步排除其他人涉入，但對於他們為何發生糾紛，是否如外傳的從事電信詐欺或網路博弈，正試圖調閱公寓周邊監視器畫面，並調查死者通聯等跡證，找其他關係人詢問釐清，我方也持續透過駐外人員與民間管道了解。

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