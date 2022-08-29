受到聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱將長時間維持利率在高水位的言論後，美元多頭氣燄更為高張、周初對一籃子貨幣的美元指數再度攀抵20年高點、此外歐元兌美元繼續跌落平價以下、日韓匯率也雙雙貶至波段低點。

美元指數29日盤中一度升抵109.48的20年高位。由於美元升勢難擋，即使外界預期歐洲央行很可能在9月會議大舉升息，也難挽歐元頹勢，兌美元續貶到0.99415美元、逼近20年低點。至於擔憂英國經濟年底恐將落入衰退，英鎊兌美元也跌至1.16495美元、為2020年3月以來最低。

亞幣也兵敗山倒，美元兌日圓升破138關卡到138.81日圓、創下5周高點。美元兌韓元收盤更走強至1350.4，為2009年4月以來最高收盤紀錄。澳元與紐元也籠罩在賣壓中，美元兌上述兩大貨幣各自走揚至0.6838與0.61，也均寫下7月中以來高點紀錄。

興業銀行外匯策略師布魯克斯（Kenneth B roux）指出，鮑爾的言論為Fed利率長時間將維持在高檔進行背書，這也意味先前假設Fed將在明年中開始轉向降息的說法並不成熟。

澳洲聯邦銀行外匯策略師康恩（Carol Kong）表示，只要市場持續預期主要央行將採取激進緊縮措施，美元指數本周可望朝110大關前進。

美國公債殖利率29日也大幅走高，其中2年期公債殖利率升抵3.49％的15年高點，也為美元升值帶來支撐。

ECB管理委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）、法國央行總裁戴加祐（Francois Villeroy de Galhau）與拉脫維亞央行總裁卡薩克（Martins Kazaks）上周在央行年會均主張ECB應對通膨採取更有力的政策行動。

不過外界認為，即使ECB在下月會議大幅度升息，鑒於能源危機惡化，推升了歐洲經濟衰退風險攀升，歐元短期間依然難以脫離疲弱泥淖。