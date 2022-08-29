余天、李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年，不幸於21日病逝，享年39歲，留下丈夫Gary和一雙年幼兒女。今（29日）上午是余苑綺的告別式，結束後遺體火化，並長眠基隆擁恆文創園區，弟弟余祥銓一肩扛起二姊的後事，稍早在社群平台曝光余苑綺的「新家」，竟有驚人的巧合。

余祥銓29日晚間在IG限時動態放上余苑綺的新家，猛然一看，居然有神奇的巧合，忍不住驚呼：「我發現二姊現在住的新家號碼竟然是0825！！！」原來余祥銓的生日剛好是8月25日，一模一樣的數字讓他很訝異。

和余苑綺感情很好的余祥銓，全程打點二姊的後事，今天他在告別式中含淚緬懷余苑綺：「親愛的二姐，我們都好想你，不知道這幾天，你在天上都在做些什麼？弟弟每天晚上都好想夢到你，想見你一面，但你應該是知道，我會激動難過，到現在還沒有來見我。」並回憶姊弟倆的往事，以前他們在國外求學時，余苑綺是他的監護人，某次余祥銓翹課、打架被抓，結果主任因此查到余苑綺的翹課次數比他還多，「我們被罰在家，但那段日子我們好開心，我們一起打電動、看漫畫。」

余祥銓也提到二姊想當歌手，雖被李亞萍嫌棄聲音像鴨子，仍不放棄夢想，努力的練習，久而久之便成為全家最會唱歌的人，余祥銓哽咽地說：「你變成全家的驕傲，但是老天跟我們開了個玩笑，弟弟答應你的事一定會做到，謝謝今生成為我的姊姊，下輩子我們還要當家人。」

余苑綺長眠在基隆擁恆文創園區，與「綜藝天王」豬哥亮當鄰居，余祥銓29日受訪表示，余天、李亞萍今不方便到，明天會再過來。