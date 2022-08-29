每個人都嚮往一份適合的工作，但有時難免會踩雷，一名網友分享自身職場經驗談，認為只要觀察公司5點徵兆，就可自行判斷是否要繼續做下去，觀點獲得不少上班族共鳴，還有苦主坦言5點全中，只能快點離職。

原PO在Dcard工作板以「5點徵兆判斷公司值不值得待」為題發文，表示自己工作快7年，遇見形形色色的人，也遇過跟鬼一樣的公司，將自身經驗歸納成5點，在試用期就能判斷公司值不值得付出。

原PO指出，首先是「流動率太高」，面試時可以詢問職位是補缺或擴編，進入後觀察公司流動率是否過高，找出流動率高原因，若覺得自己無法接受，就可以考慮離職。其次是「薪資福利說不清」，像是老闆雖口頭承諾加薪，但加多少問了也說不肯定，也曾看過大公司徵才內容寫得很華麗，但太在意薪資福利與升遷在面試就會被刷掉。

第三是「畫大餅的話術」，面試時要確認公司的發展狀態、實際合作單位，對於虛無縹緲的未來願景要有警覺。第四是「一人工廠的職務內容」，年輕時會認為能者多勞，能做的都拼命做，實則只是個好用的奴隸罷了，偏離職務內容太多的工作應當拒絕。最後是「關係複雜的辦公室」，像是某人是老闆的小三，或是雙面人太多，如果發現人員關係雜亂，盡可能躲開並想辦法離職。

貼文一出引發眾人共鳴，「1、4都遇過，感覺1跟4很容易兩個一起出現」、「我上一間公司全中，尤其第五點最嚴重，所以我跑了」、「我前公司中了1.2.4，待了三個月馬上逃走」、「一堆爛公司嘴上說的天花亂墜，實際上渣都不是」、「很棒的分享，我前東家全中」、「都遇過，滿同意的，每一點有中就不值得待」。