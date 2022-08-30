美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周重申激進升息的立場，即便犧牲經濟成長放緩，也要打擊攀抵40年高點的通膨。此鷹派發言導致美歐亞股市連續重挫，恐慌指數攀抵七周高點。

受此影響，美股三大指數上周五收跌皆超過3％，29日盤中持續探低。亞股周一全倒，韓國大盤重挫2.18％，日股日經指數狂洩逾2.66％，澳股與台股分別下滑1.95％與2.31％。歐股跟進開低，英國大盤下跌0.7％，德股重挫0.82％，法國股市跌幅較深達1.2％，Stoxx 600泛歐股市指數挫低0.97％。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）攀抵27.46 ，創七周新高。

鮑爾26日在全球央行年會宣示打擊通膨決心，強調美國經濟必須實施緊縮貨幣政策「一段時間」，直到通膨受控為止。鮑爾直言不諱的鷹派發言，粉碎市場對於Fed可能放緩升息的期待。投資人原本認為，7月通膨出現觸頂跡象，可能促使該機構修正升息步調。