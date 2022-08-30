豐原絕美接待中心亮相 唯一摩天地標「大宅豐鼎」引頸期盼

「豐原」為台中市山線地區的發展中心，亦是農林業的集散中心，早年農工商興盛、市況繁榮，造就了今日擁有豐富底蘊文化及具備完整生活機能的宜居氛圍。獵地眼光一向精準的富宇建設，在25週年之際，以超越之姿再現豐原沃土，結合自然生態與現代東方美學，打造近千坪的富宇形象館，作為眾人期盼已久的新推案「大宅豐鼎」接待中心。

產業鏈往往磁吸建商、人潮與金流，而台中豐原正是產業聚集地，聚集許多傳產、工廠、自營商與製造業等，亦是商業、政經、交通、藝文與教育的重要區域中心；萬群地產董事長謝坤成表示，加上台中后里科學園區的加持，以及鄰近中部科學園區等利多，具備豐沛的傳統產業與科技產業加持下，使豐原更有能力自成一格。

台中后里科學園區。(圖/富宇建設提供)

富宇建設看準豐原難以複製的優勢，近年陸續推出富宇晴美、富宇豐景等個案；近期更是即將在豐原市中心推出新案「大宅豐鼎」。新案尚未公開，接待中心話題性便十足，近千坪的接待中心基地，並呼應豐原早期造紙產業的歷史背景，保留傳統元素與自然生態結合，以畫情詩意的風格呈現。設計豪宅才有的二進式門廳，並特別保留2棵原生鳳凰木，融合東方森林小徑打造優美的戶外空間；室內的部分牆面以細緻的紙張紋路呈現，接待櫃台則有揮毫的筆墨意象，以及整面書香氣息濃厚的書牆，左擁書香、右擁自然。

接待中心內部有規劃整面書香氣息濃厚的書牆。(圖/富宇建設提供)

謝坤成董事長表示，富宇建設有創立基金會，故不定時舉辦藝文活動，因此後續預計會開放接待中心的宴會廳舉行簽書會或餐敘。接待中心除了推案之外，亦會介紹豐原區域發展及富宇建設公司文化，欲成為區域內的重要指標與交流場域。

接待中心的宴會廳會不時舉辦藝文活動、簽書會或餐敘等。(圖/富宇建設提供)

謝董指出，富宇建設花了3年的時間，將「大宅豐鼎」原700坪基地整合至2010坪，且地理位置處於豐原火車站東核心商圈內，距離火車站及轉運中心步行僅3-5分鐘，2分鐘抵達生活機能完善的向陽商圈，廟東復興商圈也只要車程10分鐘，論地段、生活機能及交通皆屬居住首選。

豐原轉運中心。(圖/富宇建設提供)

富宇建設在七期頗富盛名，這次以蓋豪宅的心情與概念，替在地人打造豐原小七期，無論建築外觀、格局規劃、多元公設及綠覆率皆精彩，欲將「大宅豐鼎」興建為區域內難得的豐原城堡。「大宅豐鼎」樓高28層，可謂豐原唯一摩天大樓，前所未見亦不可複製。坪數規劃37-50坪的3至4房，恰到好處的建坪規劃及高坪效的格局配置，適合許多在地的置產、換屋族群。

該案因位居豐原正市中心，稀有的豐原市中心難得的大基地規劃早已吸引不少在地區域客高度關注該案，市場預估該案價格更是有望單坪突破5字頭單價！