中華民國不動產協進會主辦「2022年國家卓越建設獎」8月19日在台北公布得獎名單，台中市政府教育局提報6所校園建築工程參加競賽，抱回4座「金質獎」、1座「特別獎」和1座「優質獎」，揮出漂亮全壘打，創下台中歷年來校舍建築工程獲獎最佳紀錄。

教育局長楊振昇指出，台中是年輕創意城市，市長盧秀燕上任後力推校園建築美學，教育局以創新手法規劃校園建築，109、110年連續兩年共獲得4座國家卓越建設「金質獎」，今年一口氣再提報6所校舍工程競逐國家卓越建設獎，全數獲獎，19日由教育局主任秘書郭明洲代表出席領獎。

楊局長指出，近幾年教育局在校園規劃設計有很明顯突破，透過繽紛色彩、開放綠帶及優美曲線，營造良好的校園環境，也以綠化、美學結合周邊環境，讓師生在活潑有朝氣的空間學習，進而塑造台中城市印象。

獲得金質獎的大雅國小公共化幼兒園園舍，以基本幾何形體做為建築物造型，加強幼兒對形狀認知的發展與聯想。(圖/台中市政府提供)

楊局長說，教育局今年提報6所校舍工程，其中「梧棲區中正國小幼兒園園舍」獲得「特別獎」，「廍子國小第2期校舍工程」、「大雅國小公共化幼兒園園舍」、「梧南國小第2期校舍工程」、「樹德國小新設校工程」4案獲得「金質獎」，「清水國中行健樓老舊校舍拆除重建工程」獲得「優質獎」，重塑台中校園新美學。

教育局說明，「梧棲區中正國小幼兒園園舍」以獨特量體及優美天際線創造自明性，並結合景觀與遊戲區，讓幼兒體驗四季變化；「廍子國小第2期校舍工程」設計延續第1期以種子萌芽、生長為構想，展現綠意盎然的活力；「大雅國小公共化幼兒園園舍」以基本幾何形體做為建築物造型，加強幼兒對形狀認知的發展與聯想。

廍子國小第2期校舍工程獲得金質獎，其設計延續第1期以種子萌芽、生長為構想，展現綠意盎然的活力。(圖/台中市政府提供)

另外，「梧南國小第2期校舍工程」接續第1期以海洋教育為主題的規劃，如聳立於海邊的燈塔，於寬闊無垠的學海引領著正確方向；「樹德國小新設校工程」則融入藍天綠樹好水，讓孩童與自然多一點互動；「清水國中行健樓老舊校舍拆除重建工程」融合在地的農田意象與溼地晚霞，營造生活環境與校園的情感認同。