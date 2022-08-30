上周傳出德國聯邦政府有意收緊企業對外投資的擔保政策，引發德國對大陸的經濟政策出現改變的聯想，有專家認為，若德國真的對投資大陸採取限制措施，德國經濟將遭遇巨大打擊，尤其在汽車、機械製造及化工領域。

德國商報引述6名高級官員的說法指出，經濟部希望大幅縮緊提供給德國企業對外投資的擔保規模與規定，甚至已經有具體方案流出，針對每個企業與每個投資國家的擔保金額都會設上限。此前，德國政府為了扶植企業跨足國際，提供直接擔保選項，讓德國企業能擁有更多資源。

在此背景下，大陸成為許多德國企業相當依賴的市場與生產地，但隨著近年地緣政治風險升溫，德國政府呼籲企業降低仰賴單一國家的比重。報導提到，德國政府認為自己被迫干預企業對大陸的投資，主要是企業界雖承諾不仰賴大陸，但背後卻經常做出相反的舉動，今年上半年，德國企業在歐洲的投資金額就高達100億歐元。

儘管如此，大陸官媒環球時報引述不具名專家的看法表示，如果德國政府真的對投資採取限制措施，那麼德國的經濟將會受到巨大打擊，尤其是汽車、機械製造與化工等領域，因此他認為，德國對大陸的政策或許會出現改變，但不至於走到對立面。