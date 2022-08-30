美國通膨高漲，美國總統拜登日前正式簽署規模4300億美元的「通膨削減法案」（IRA），是美國史上規模最大的清潔能源法案，計畫透過稅收、保健和清潔能源補貼等三面向，以期大幅降低高通膨，但其中規定將非美國組裝電動車排除在稅收補貼外，引來韓國不滿，指控可能違反韓美自由貿易協定（FTA）及世界貿易組織（WTO）規定，並稱「必要時將向WTO提起訴訟」。

韓媒報導，根據美國的通膨削減法案規定，只有在美國生產的電動汽車能享有補貼，但現代汽車的電動車款都在韓國組裝後出口，因此無法享有優惠。有鑑於此，今後韓系車在美國市場競爭或將處於劣勢。

韓國產業通商資源部長李昌洋此前表示，將美國以外組裝的電動車排除在法案外，這可能已經違反WTO和FTA。

李昌洋29日赴國會答詢時表示，根據韓美FTA協定，發生爭端時需在韓美FTA或WTO解決機制中二選一，如果向WTO申訴，韓方可能與立場相同的日本和歐盟展開合作，並於美國11月期中選舉前做好準備。

同日，韓國政府代表團啟程赴美，就電動車補貼問題與美方交涉。