TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，剛辭職的台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩就爆出「台北人投票的人選，是投一個感覺、投一個形象」，引發討論。

柯志恩29日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蔣萬安是目前國民黨之中，站出去會有非常多人會願意跟他照相的人」，柯志恩坦言，他這樣的魅力到目前為止都還是存在的，而這份民調也讓柯志恩驚訝，「過去我們常說，只要黃珊珊能夠拉掉藍營的票10％、15％以上，蔣萬安就非常危險」，但這份民調並沒有反映在這個層面上面，而柯志恩也拿出自己之前的觀察指出，「過去在台北市投票時，不是靠政見，台北市投人是投一個感覺、投一個形象」。

柯志恩坦言，黃珊珊從基層打起很難達到這個高度，但柯志恩也詢問周圍許多軍、公、教的朋友，指出「最近黃珊珊的聲望在藍營中，特別是淺藍，對黃珊珊的喜好度是不斷地在增加的」，柯志恩也點出原因，「因為蔣萬安大家過去雖然喜歡他，但現在會害怕他落入丁守中那種『佛系選法』，很多人認為蔣萬安的溫和，未來在面對台北市政的時候，是沒辦法撐起來的」。