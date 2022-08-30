阿中語錄加一！民進黨台北市長參選人陳時中28日曾嗆對手蔣萬安在當立委時，手中握有權力也不會用。媒體29日詢問這是指就算蔣萬安當市長，握有權力也不知道怎麼運用？陳時中則說，「對，這是我當市民的擔心」，一番話被PTT鄉民狂酸：「買不到疫苗就是很會用權力的象徵」、「弄權阿中最懂」、「用權力封存三十年嗎？」

陳時中28日酸國民黨台北市長參選人蔣萬安，在立法院擔任調閱委員會召集人，「行政單位在立法院是弱勢的，對於立法委員的要求不敢不從，如果連委員手上握有權力都不知如何運用，那他 ( 蔣萬安 ) 手上如果沒有權力，又如何把事情做好？」

對此，媒體29日詢問這是指就算蔣萬安當市長，握有權力也不知道怎麼運用？陳時中說，「對，這是我當市民的擔心」。

PTT鄉民開酸：「很多時候，人民並不希望政府管太多」、「買不到疫苗就是很會用權力的象徵」、「對，阿中最會利用權力來辦事情了」、「那某人就是濫用了」、「說到弄權dpp還真的是專業」、「很會運用權力XD」、「最愛權力的部長，選上不給罵喔」、「那你就繼續當市民好了」、「幹話王耶，你先遮光光不給看的耶」、「這點真的沒說錯，運用權力打擊政敵」、「時鐘做得真的蠻好的，想當初BNT採購」。

也有人虧，「弄權阿中最懂」、「講得好像立委質詢什麼你們就會乖乖照做」、「真的太會運用權力，百姓才會倒楣吧？」、「權力大到連會議紀錄都沒有才要擔心吧」、「換言之，你很會用囉」、「你用你的權力封存三十年嗎」、「我怎麼老是看到霸氣回嗆立委的」、「現在比較擔心DPP太會用權力了」、「你繼續當市民好了」、「時鐘當部長的時候就在教怎麼用了r」。