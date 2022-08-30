三弟小心啊！民進黨桃園市長候選人鄭運鵬近日公布競選主視覺，但被外界質疑設計感有抄襲嫌疑。核能流言終結者創辦人黃士修以反諷方式幫鄭辯護，認為不算抄襲，但指鄭運鵬人設是熱愛日本文化，此類公關失誤讓鄭再度與抄襲連結，可說幕僚能力不足。黃士修並提起綠營先前稱「桃園三結義」，論資排輩的二哥林智堅已先「敗走麥城」，他問三弟鄭運鵬會否如張飛被自己屬下捅刀暗算？一番比喻酸度爆表。

黃士修在臉書發文寫道：「鄭運鵬的主視覺設計有沒有抄襲？有一說一，這次我要幫鵬鵬講話：我認為不算抄襲，但他的幕僚顯然跟老闆一樣是草包。鄭運鵬挺抄襲在先，如今採用『塑膠模型』的視覺，被指控與《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～》極為相似。」

他指出，PTT網友揶揄，鄭運鵬的主視覺設計「其實是去年就設計好了，只是那時候還沒獲得提名不能用，所以就先借靜岡用」，這裡指的是日本靜岡市的「模型世界首都」計畫。不過這也證明，類似的模型元素不是只有日劇使用，甚至早在十幾年前，歐美日韓的雜誌、店面，就有類似的設計。

黃士修大酸，「設計師吳承暉說『完全沒看過那部日劇』、『盯著自己的模型盒突然想到的』，我相信。但鄭運鵬的『人設』是熱愛日本文化，跟設計師對接的窗口又是助理韓璟。『BANDAI SPIRITS + 乃木坂46 與田祐希』組合，你說她沒注意到、也沒做功課發現，本季新番有雷同概念，我不相信。無論真相為何，都再次加深老闆『鄭運鵬 = 抄襲』的連結，這完全是幕僚能力不足的公關失誤。」

他話鋒一轉談到，民進黨不用再嘴硬相信林智堅是清白的，且不說貼文下方的藍勾勾帳號早就跑光光，號稱「桃園三結義」缺角好一陣子，鄭文燦和鄭運鵬已經消極切割林智堅。說到桃園三結義，論資排輩的話，大哥是鄭文燦、二哥是林智堅、三弟是鄭運鵬。依照《三國演義》章回，先是「關雲長敗走麥城」，接著「急兄讎張飛遇害」，最後「劉先主遺詔託孤兒」。黃士修最後問：「所以鄭運鵬會被自己的屬下捅刀嗎？」