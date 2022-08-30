大陸的空拍機飛到外島的軍事崗哨，衛兵一時不知如何應變，拿起石頭抛擲驅趕。軍方高層表示，明年起將配發無人機驅離設備，然而未等到設備到手，大陸空拍機又再次飛機。此事引發各種辯論，能否用現有武器擊落是爭議重點，對此著名軍事評論家張競找到兩岸人民關係條例，表示擊落絕對依法有據。

中華戰略學會資深研究員張競表示，其實現有法律就有指示該如何處理，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第四十一條第四項「(大陸民用航空器)進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。」

所以依據第四款，外島守備部隊將其擊落是依法辦事，並無不當。

張競還注意到，事情發生至今，大陸軍方並沒有其他額外表態，可見兩起空拍機臨空事件，應是大陸民眾所為，視為「大陸民用航空器」絕無問題。