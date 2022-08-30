柬埔寨首都金邊一幢公寓今(28)日晚驚傳槍擊事件，3名中彈死者疑似均來自台灣。（記者爆料網提供）

柬埔寨28日驚傳槍擊命案，首都金邊公寓內發現3名男子中彈身亡，柬國媒體指出死者均來自台灣，現場找到槍枝及毒品，據證實，這3男都是台南人。命案目前經金邊警方初步調查，研判應是「3人互相殘殺」。

據柬埔寨媒體《柬中時報》，28日晚間7時許，金邊桑園區一棟公寓發生一起槍擊命案，警方獲報到場發現3名死者，現場還找到一支克拉克Glock 19型制式短槍、41枚子彈和43.67克K他命。

柬國媒體指出3名死者均為台灣人，外號分別為小林（30歲）、阿韋（30歲）和阿宏（30歲）。台南市警方29日早已證實3名死者均為台南人，1名住東區、2名住仁德區，都曾有組織犯罪及詐欺前科。

據柬埔寨媒體報導，命案目前經過金邊警方的初步調查，研判應是「3人互相殘殺」，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)表示，這3人疑似起口角，有2人身中多槍，最後一個人則是頭部中槍，研判其中1人拿槍射死2人後再飲彈自盡，案發現場也發現了一把手槍。

近來頻傳不法歹徒誘騙台灣民眾前往柬埔寨打工卻落入詐騙集團恐怖陷阱，這3名台人異死客鄉也備受重視。聯合國人權特別報告員也指出，這些關於被騙到當地進行網路詐騙的受害者，如同人正經歷「人間煉獄」，面臨虐刑甚至死亡。

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