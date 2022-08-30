【愛傳媒左化鵬專欄】看到她，我就想起「無名氏」的中篇小說「塔裡的女人」，用這個書名來形容她，最貼切不過。

她就是自稱「烏坵大嬸」的高丹華，民國五十年出生在烏坵，這是地理位置最接近福建湄洲的小島，也是我國反共的最前線。島上有一座清朝時期英國牧師興建的燈塔，而她的曾祖父和她的父親都是燈塔的守護人，燈塔維繫了他們祖孫三代情。

這座指引海上漁船的燈塔，歷盡滄桑，曾被日本人佔領過，二戰期間又被美軍轟炸過，後來，又成了反共救國軍的前線基地，燈塔附近的逸仙亭，還留有經國總統的一副對聯：「逸興觀飛濤秣馬厲兵除匪寇」「仙居臨險塞枕戈待旦復中華」。

高丹華的童年，就圍繞在這座燈塔長大，看潮起潮落，聽漁歌晚唱。後來，她負笈台中讀護理學校，畢業後，服務於榮總和北一女。陳水扁執政時期，曾有意將烏坵作為核廢料貯存場，高丹華誓死反對，在她奔走呼號不懈的努力下，幾年前，荒廢已久的烏坵燈塔終於再放光明，也被列入國定古蹟。

參加好友李紀岡兄舉辦的復興岡新聞系友聯誼會，有幸遇見了這位傳說中的烏坵大嬸高丹華，我們一起喝她的金門老鄉「現代徐霞客」陳膺天提供的陳年金門高粱佳釀，一起大啖瀟湘園的名菜剁椒魚頭。

高丹華為烏坵而生，她的名字已和烏坵島畫上等號，好友程富陽兄在「愛傳媒程富陽專欄」中，曾對她傳奇的事蹟詳做介紹。她自己最近也出版了「那一年我在烏坵的日子」上下兩冊鉅作，內容相當精采，我就不再贅述。

記得歌手葉愛菱、蔡琴等都唱過一首「塔裡的女人」，唱幾句獻給初次見面的她吧。

夜風吹過 透露誰的寂寞

歲月悠悠 愛恨交織難說

流光似水 笑我不懂情深意濃

錯過的愛誰來挽回

幾番風雨 忘不了你的淚

塔里的人 深鎖一生情衷

繁夢無數都是塵土

再没有誰能走進我心深處

痴情為你炙热的愛已燒盡

痴情為你此身已非我所有

痴情為你錐心剌痛誰能懂

回憶伴我東奔西走

情深只是不能回首

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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