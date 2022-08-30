美國聯準會（Fed）決心在經濟放緩情況下激進升息以對抗通膨，這讓投資人持續憂慮，美國股市各大指數今天收盤下挫，延續了上週跌勢。

道瓊工業指數下跌184.41點或0.57%，收32098.99點。

標準普爾指數下挫27.05點或0.67%，收4030.61點。

那斯達克指數挫跌124.04點或1.02%，收12017.67點。

費城半導體指數下跌53.94點或1.93%，收2744.50點。