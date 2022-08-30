莊濠全（敖犬）2006年自《模范棒棒堂》出道，之後更和小煜、威廉、阿緯、小傑（已改名小杰）、王子一同組成人氣男團「Lollipop」，推出專輯不僅叫好叫座，更接連在台北小巨蛋、香港紅磡體育館舉辦演唱會，受歡迎程度跟現今的「原子少年」相比，有過之而無不及。據知情人士透露，近年把事業重心轉往大陸的敖犬，去年約滿大陸經紀公司後，就一直待在台灣，也難怪近期在《小姐不熙娣》等節目，都能經常看到他的身影。

在大陸發展成績不錯的敖犬，去年已約滿返台，抖音也停更。（圖／翻攝自抖音）

敖犬上節目自爆當年棒棒堂拆團成分家的最主要原因，是因為卡在小杰不續約唱片公司，後來4名成員敖犬、小煜、威廉、阿緯以「[email protected]」繼續走跳演藝圈，而小杰、王子則退出和毛弟另組男團「JPM」。敖犬透露當時年紀小，曾因無法消化這件事而跟兄弟吵架。2015年敖犬離開[email protected]、2017年簽約北京的經紀公司，推出個人專輯《變》，並將事業重心轉往大陸。

當年由棒棒堂成員組成的男團「Lollipop」曾紅透半邊天。（圖／報系資料照）

這幾年敖犬在大陸發展得相當不錯，許多舞蹈類的綜藝真人秀節目中，都能見到他的身影，也參與了不少戲劇、電影的演唱。不過據知情人士透露，敖犬去年早已約滿返台，而他的抖音號也在去年11月就停更至今。

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