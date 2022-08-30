39歲前[email protected]團長莊濠全（敖犬），近年多在大陸發展演藝事業，8月21日中午時報周刊CTWANT直擊到他現身蘇澳，參加棒棒堂成員廖亦崟（威廉）與卓君澤的婚宴。整場婚禮敖犬身旁都有一位身材纖細的長髮美女相伴，兩人幾乎無時無刻都黏緊緊，就等待過馬路的小空檔，敖犬都情不自禁地將對方「攬牢牢」，如此大方放閃讓直擊的記者可是越看越害羞。

小倆口不放過任何一點能示愛的機會，就連等待過馬路的短暫空檔都忍不住又摟又抱。（圖／本刊攝影組）

8月21日中午12點，身穿灰色立領襯衫、黑色長褲的敖犬，搭配著穿著黑色無袖洋裝的女友，一同出席威廉在蘇澳舉辦的喜宴，兩人看來相當登對、郎才女貌。不知道是不是被婚禮的浪漫感動、抑或是當天炙熱的陽光有著慛情效果？下午4點多，這對愛侶在離開「威卓」婚宴時，敖犬勾肩攬住女友，右手放在她胸前，兩人搭肩手牽著手，就這樣不顧旁人眼光的前往停車場取車，之後前往羅東繼續甜蜜約會行程。

敖犬與女友十指緊扣往羅東夜市前進。（圖／本刊攝影組）

逛夜市的過程中，敖犬與女友時時刻刻都黏在一起，感情有夠好。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點多左右，停好車後的兩人不僅抓緊時間繼續浪漫約會，全程更是幾乎無時無刻地黏著彼此，就連等待過馬路的短暫空檔，敖犬都忍不住要對女方放電，還將她一把擁入懷中，當街上演恩愛戲碼。走進夜市後，小倆口手牽著手不停尋覓美食。

兩人坐在路邊共食花生捲冰淇淋，邊吃還邊笑，有說不完的話題。（圖／本刊攝影組）

逛完夜市敖犬與女友準備去牽車，沿路還不忘啾啾一下。（圖／本刊攝影組）

時間來到7點，形影不離的他們買了冰品後，在夜市一角找了棵大樹坐下，兩人邊聊邊一起分享一份花生捲冰淇淋，吃完後女方還貼心地拿出濕紙巾幫男方擦手。晚上8點出頭，結束甜到掉渣的約會在上車之前，敖犬又將女友擁入懷中並嘴對嘴親吻了一口，接下來他便開車載著女友，一起回到位於新北市的住處。

敖犬（左三）與昔日棒棒堂成員一同參加威廉婚禮，不過敖犬的女友未入鏡。（圖／本刊攝影組）

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