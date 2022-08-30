29歲南韓女星朴恩斌近日因在夯劇《非常律師禹英禑》中飾演女主「禹英禑」爆紅，細膩演技及可愛性格讓她聲勢暴漲，劇中短髮造型深入人心，但電視劇拍攝完畢後，她快速變回仙氣長髮，讓網友大讚歐膩初戀感滿滿。

朴恩斌因禹英禑一角人氣飆升，經紀公司NAMOOACTORS日前朴恩斌將於9月3日舉行出道26年來首次見面會，公司也曬出朴恩斌拍攝海報的幕後花絮照，只見朴恩斌秒變長髮初戀感少女，笑眼彎彎十分甜美，與靈動的短髮造型相比，長髮造型更加溫婉動人，完全是不同風格。長髮造型曝光後，引起網友暴動，除大讚她長髮造型溫柔甜美外，更表示朴恩斌能夠消化不同風格的造型。

朴恩斌長髮造型曝光，網友盛讚她能夠消化不同風格。（圖/攝取自namooactors IG）

《禹英禑》因獲大成功，近期宣佈將拍攝第二季，對於南韓粉絲期待朴恩斌是否將續演第二季，她在接受韓媒採訪時委婉表示，目前還沒收到《禹英禑2》邀約，而後會在考慮是否再續演；而對於舉辦在即的粉絲見面會，她近期更是全力投入其中希望讓粉絲滿意，「這是我的人生第一場粉絲見面會，我非常努力準備。」該活動未安排親友席，想讓更多粉絲們入場互動，完全為了回饋粉絲們。