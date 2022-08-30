142 @MiLB games.

.310 average.

1.014 OPS.

32 doubles, 17 triples, 28 homers, 87 RBI, 102 walks, 52 stolen bases.



This @corbin_carroll kid is pretty good huh? pic.twitter.com/7Y00HoLy1O — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) August 29, 2022

響尾蛇外野手柯賓卡洛爾（Corbin Carroll）本月底升上大聯盟，30日被排在先發打線出戰費城人。卡洛爾出生於2000年8月，擁有一半台灣血統，父親是美國西雅圖的白人，母親是台灣人，她4歲時跟著父母移民美國。

卡洛爾3年前被響尾蛇選上的時候接受過美媒《The Athletic》專訪，他特別提到自己的台灣血統：「我媽媽的父母都來自台灣，他們學英文就只是為了要和我們溝通，他們每年都會來兩次，大約兩個月時間，他們的菜太好吃了，他們在路易斯安那州開餐館。我13歲去過台灣一次，見到我媽媽的親戚，看他們的生活日常，真是開了眼界。」他講到自己最愛吃的是油飯，還養了一隻中文名字的狗「雙星」。

響尾蛇官推寫道：「卡洛爾這個小子很不錯吧？小聯盟出賽142場，打擊率0.310、總攻擊指數1.014，二壘打32支，三壘打17支，全壘打28支，打點87分，保送102次，盜壘52次。」

卡洛爾的體格178公分、74公斤，左打左投的外野手，對此他以大個子「法官」賈吉（Aaron Judge）、小個子「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）自勉，指出任何體型都有能力成為最佳球員，這是棒球的魅力。卡洛爾自幼在西雅圖看水手打球，最喜歡的球員是鈴木一朗和克魯茲（Nelson Cruz），他今年7月參加過明星周的未來之星比賽，表現優異。