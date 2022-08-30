今年以來最強颱風「軒嵐諾」，預估將轉為強烈颱風，其路徑相當另類，後天走到琉球群島南方海域時「會往上彈」，會不會對台灣造成實質影響，仍有待觀察。明天下半天起，颱風外圍環流水氣移入，北部、東北部大雨下到周六；中央氣象局不排除發布海上颱風警報。

「軒嵐諾」昨增強為中颱後，持續汲取能量，最快這兩天內就會變成強烈颱風，今年以來最強！氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明起颱風外圍環流水氣接近，北部、東北部有明顯降雨，一路下到周六。

吳德榮指出，未來幾天北台灣天氣轉差，尤其北海岸、東北角，北部山區將累積較多降雨，有機會助新山水庫解渴。

「軒嵐諾」路徑罕見，與高壓勢力變化有關。（翻攝NCDR）

「軒嵐諾」路徑罕見，在各國模式逐漸統一後，預估它將於9月1日當天開始轉彎，先往南走再往北轉，「看起來就像跳了一下」，從琉球群島南方海域開始移動，速度也會放慢。

也因為它這樣特別，屆時距離台灣多近，決定其影響程度；若近一點，迎風面北部、東部都要留意。中南部位在背風側，天氣多雲到晴，午後有雷雨機率。今各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至38度。