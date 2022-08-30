知名主持人、作家吳淡如，對於社會時事有著細膩觀察的她，昨(29)日她在臉書分享對「攔路型行銷」看法，這種推銷手法通常以走過騎樓的女性為目標，透露自己被攔過很多次，這種方式讓人感覺很差，表示「做生意會成功一定有邏輯，要往長久之計著想，強迫推銷恐怕永遠不是長久之計」。

吳淡如昨日提到「攔路型行銷」，她稱之為「攔路虎類型」，指出台北東區有些這種店，會請外國男子在路邊推銷，攔截經過店家的女性，且通常會找年紀比較大的女性，她坦言自己曾被攔過好幾次，表示：「有時候一邊走路一邊在想事情，真的是被衝出來的外國男子，大大的嚇了一跳，後來就盡量不要走過那個路段。」

吳淡如分析這種行銷方法出現的4個原因，可能是覺得中年女性有「不好意思拒絕」、「比較會花大錢買保養品」、「對外國人比較客氣」、「沒那麼忙，願意到店裡聊」等特性，但她也強調「也許可以攔下大單，但這與產品競爭力無關」，口碑式行銷雖然慢，但是長久來看，對品牌有益，利用客人「不好意思不買」來做行銷，強迫客人進行體驗，難以產生長久效益。

吳淡如最後總結道「做生意會成功一定有邏輯，要往長久之計著想，如果客人都不是自願走進去的，那麼生意就做不久。強迫推銷，找人喇咧（聊天），恐怕永遠不是長久之計」貼文底下引出許多有共鳴的網友回應「超反感的攬人招術」、「攔路虎就是詐騙，我是這麼歸類」、「這些都是找大媽/無知消費者，然後騙進去試用，聽說不買產品不會輕易讓妳出來」。