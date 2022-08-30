民進黨台北市長參選人陳時中28日在臉書發文自稱每日行程充實，「夜晚在酒吧調酒，透早去玩滾球」，引起討論。媒體人朱楷翔直言，這是「臉書廢文」中的「廢中之廢」，如同小學生週日晚上心不甘情不願寫功課，堪稱「流水帳遊記的廢」，讓他忍不住笑了出來。

陳時中28日在臉書發文道，「我每天的行程充實，夜晚在酒吧調酒，透早去玩滾球」，隨即引起討論，包括國民黨台北市議員徐巧芯等人都對此文頗有意見。

朱楷翔今日（30）在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，臉書廢文其實是一門學問，若非意在言外、發人深省，就是幽默風趣、搏君一笑。但陳時中的廢文，他看了幾次，真的只是廢，小學生週日晚上心不甘情不願寫功課，流水帳遊記的廢。

針對陳時中該篇臉書文，朱楷翔坦言：「我是有笑出來啦，但不是因為文章埋的哏，純粹就是笑這文未免也北七得太粗暴了。」

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