屏東警逼店家開除「前科犯妻子」 嗆：天天站崗讓你沒生意

律師李菁琪29日在臉書透露，1名屏東縣警局枋寮分局某派出所員警，要求枋寮某處網拍倉庫老闆辭退1名女員工，原因是該女員工的丈夫有毒品前科，員警懷疑女方涉案，威嚇店家若續聘女員工，員警將每日站崗讓店家無生意。對此，枋寮分局緊急表示，該員用詞不當，讓當事人感受不佳，將會進行行政懲處。

李菁琪在臉書透露，一名在枋寮經營網拍倉庫的女員工老公有毒品前科，而該網拍倉庫店門口為車禍熱點，警方經常前來調閱監視器，日前警方調監視器時，湊巧看見該員工由老公接送上班，便起疑心上前搜身女員工老公，但因沒搜到毒品，隔日警方再度來訪，要求調閱監視器以確認該店是否有毒品交易，還強硬命令店家不許雇用女員工，否則揚言每日站崗讓店家無生意。

透過臉書曝光的影片可見，員警一到店內立刻詢問女員工是不是某人的妻子，之後就對店家說，「你不能請她啦，歹人啦，不然我介紹別人」，一口咬定該女員工有從事違法事情，問店家「是請鬼拿藥單嗎」，店家澄清該女員工的丈夫確實有毒品前科，但並非女員工，員警仍堅持女員工涉案，稱店面出入的人很多，很適合做據點，最後更嗆「如果你繼續請她，我會繼續來，對你們生意不好」，

李菁琪不禁痛批警方，「這樣追殺社區治安人口？要不要乾脆誅九族連坐還是要學古日本搞村八分？」、「連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰？」

對此，枋寮分局29日深夜緊急回應，經調查確認該員警用詞不當，讓當事人感受不佳，會對該員進行行政懲處，並加強教育訓練。

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