韓國女團TWICE紅遍全球，日前該團攜新曲《Talk that Talk》回歸讓各地粉絲驚喜不已，MV中隊長志效身穿低胸款式服裝，傲人上圍讓粉絲被她的性感身材電暈，近日她雖不幸確診新冠肺炎，在打歌活動中歌迷無法找到她的身影，但她仍然賣力在社群宣傳新曲，還在IG狂曬超火辣性感照，引起轟動。

志效確診後在家休養身體，雖無法前往打歌舞台，但她不斷曬辣照彌補粉絲無法在節目見到她的缺憾，每每曬出新照片，韓媒都會跟進報道，粉絲更是被志效的火熱身材電暈。近日她連發2組身穿黑色套裝照片，1組卡緊黑色皮帶襯超細腰身；1組穿隱形肩帶黑套裝露超猛事業線，穿黑色性感絲襪的她坐在螢光粉機車上更顯性感。外界除大讚志效外型外，更期望志效早日康復歸隊，紛紛留言「期待早日在打歌舞台上見到歐膩。」

除隊長身份外，志效還在TWICE擔綱主唱，剛出道時身材對比其他女團成員有些肉肉的，不被外界看好，但出道後她積極健身，身材變火辣不少，如今的她更是網友心中前凸後翹的性感美人。

26日釋出的新歌MV中，志效一套淡藍色細肩帶超短裙，深V設計讓她的超狂事業線被看光光，一雙細直大腿也十分搶眼，超兇身材讓網友被辣暈，留言大讚，「志效太辣了，聲音也好絕」、「姐姐真的太辣了！」、「正翻了！志效真的越來越漂亮！」、「想跟姊歐膩談戀愛」。