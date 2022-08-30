自封FBI帥哥的網路紅人鄧佳華，拍攝首部男優作品《華根初上》後，掀起不少話題討論，目前轉行賣雞蛋糕的他，還揚言要做滿十年，似乎想讓人看到奮發向上的決心，沒想到近來又故態萌發，昨(29日)在臉書點名辣模「皇甫萌熹」，直言對方只要看到他與女生合照就會吃醋，氣得女方反嗆：「賣到柬埔寨都沒價值」。

鄧佳華過去總喜歡在臉書向女藝人及辣模告白，怪異行徑總讓女方覺得不堪其擾，不過近來鮮少有此作為，讓外界以為他已經改過向善，沒想到又故態復萌，昨在臉書點名辣模「皇甫萌熹」，直言：「昱萱寶貝每次看到我跟其他女生合照，馬上就打電話給我，妳喜歡吃醋，妳在乎我，妳想要擁有我」，肉麻的字眼讓人看了相當傻眼。

不過這也釣出皇甫萌熹留言反嗆：「我如果吃醋，一定是胃食道逆流，為什麼我要擁有你？賣到柬埔寨都沒價值，可能還要跟我收運費、手續費，我沒有你電話，如同你沒我的號碼」，未料鄧佳華竟不識相回應：「昱萱寶貝不是這樣的，我只能擁有妳」，行為令人不解。

皇甫萌熹留言反嗆鄧佳華。(鄧佳華臉書)

鄧佳華早在今年4月將臉書狀態改為「已婚」，並標註網紅「皇甫萌熹」，未料竟讓女方遭網友轟蹭熱度，這讓皇甫萌熹火速澄清：「我從沒按過同意，也沒叫他發文哦！所以說我蹭流量的，腦子可能不好使。」