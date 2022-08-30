泌尿科醫生歸家豪分享，近日收治一名20多歲的男患者，對方發現自己的生殖器流綠色膿水、小便灼熱，就醫檢查確認是淋病，男子看到結果後飆國罵，要求確切的感染時間，因為他要找人算帳。這個奇葩問題讓醫師聽了很想吐槽，但因為男子滿身刺青，他只好耐心建議對方將感染3至7天內曾發生過關係的人帶回來檢測，怎料，對方竟語出驚人地說「我一次是能帶這麼多人來喔？」讓醫師當場傻眼。

泌尿科醫生歸家豪日前在電視節目《醫師好辣》上分享，前陣子遇到了一個20多歲的年輕男患者，他主訴近期發生過性行為以後，發現自己的生殖器出現綠色的膿水，而且小便的時候有灼熱感，讓他嚇歪立刻衝到醫院看病。

歸家豪表示，最近不知道是夏天到了還是怎樣，感染淋病的患者變多，他一聽到男子的症狀，基本上已經確定對方是得了淋病，但小便與抽血檢驗還是照做，並安排男子下周回診看結果，最後確診淋病，男子當下就飆出一句國罵，接著就抬頭詢問醫師「我是幾月幾號感染淋病的？」

歸家豪坦言，通常聽到這樣的問題，他都會吐槽患者說「當醫師是算命的？」但因對方身上滿滿的刺青，他只好小心翼翼地說，「基本上，感染後3天到7天內接觸的對象都有可能」，未料患者聽完後竟爆氣直呼「X，我天天都跟不同人欸！你不給我一個明確的答案，我是要去找誰算帳？」

歸家豪指出，看到患者的激烈反應，他只好摸摸鼻子重複上面的話「基本上感染3至7天內的接觸對象都有可能！」建議患者可以帶3至7天內有發生性行為的人回診做檢查，而患者聽了則搖頭表示「我一次是能帶這麼多人來喔？」然後就默默離開了。