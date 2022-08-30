花蓮縣24歲馬姓原民青年，到柬埔寨加入詐團，從好友清單尋找目標，卻在最後一刻勸告幼時玩伴「你不要來」，最終命喪柬國。屏東警方追查發現，他招募的2一名2歲陳姓女子因業績好被拔擢擔任幹部，陸續又招募12名男女，陳女返台後被警方逮捕，屏東地院裁准羈押。

警方陸續從柬國返台的男女口中，掌握在詐團擔任幹部的陳女，總是透過IG發布「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「招待旅遊、邊工作邊玩」等訊息，並附有大筆美金及玩樂照片，吸引民眾出國。因1個月內有12人跟她聯繫，陳女被詐團迅速拔擢為組長，底薪4萬元台幣，每招募1人還有1、2000美元不等佣金。

隨著柬國詐騙園區躍升成為國際事件，不僅打詐雷厲風行，集團首腦決定結束柬埔寨據點，轉往金三角另起爐灶。陳女向員警說，當時集團高層詢問她是否跟隨前往，她考量風險，加上「自己心裡也怕怕」，最後決定婉拒。不料這段時間的佣金被全數收回，僅放她隻身返台，大筆錢財瞬間成空，且原本想混入被害人群中遮掩身分回國，仍被識破逮獲。

今年6月3日經人介紹到柬埔寨的馬男，加入詐團成為幹部，8月1日卻命喪異鄉，花蓮檢警偵辦，掌握仲介馬男至柬國的25歲簡姓女幹部，26日趁其回國時，於桃園機場逮捕到案，檢察官訊後認為涉犯組織犯罪等罪嫌，向花蓮地院聲押禁見獲准。

檢警指出，花蓮馬男、簡女及屏東陳女均是同集團幹部，簡女疑仲介馬男至柬國後，馬男再介紹陳女前往。檢警已掌握其他共犯及受害者，因人還在柬國持續擴大追查。

航警局表示，近期回國台人中，有犯罪集團成員會夾雜當中，對有疑慮人員，會在現場通知權責地檢察機關視訊偵訊後再決定，以免詐團成員由加害人偽裝成被害人。