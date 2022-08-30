台灣證券交易所將在9月5日起一連4天，舉辦「第一上市公司財務業務說明會」，共邀請志強-KY(6768)等8家第一上市公司參與。

舉辦日期及參與公司為，9月5日：志強-KY、基士德-KY(6641)； 9月6日：慧洋-KY(2637)、宏旭-KY(2243)；9月7日：永新-KY(4557)、波力-KY(8467)、永固-KY(5546)；9月8日：茂林-KY(4935)。