台灣證券交易所將在9月5日起一連4天，舉辦「第一上市公司財務業務說明會」，共邀請志強-KY(6768)等8家第一上市公司參與。

舉辦日期及參與公司為，9月5日：志強-KY、基士德-KY(6641)； 9月6日：慧洋-KY(2637)、宏旭-KY(2243)；9月7日：永新-KY(4557)、波力-KY(8467)、永固-KY(5546)；9月8日：茂林-KY(4935)。

KY股法說 9月登場
《熱門族群》旺季來了 美容族群水噹噹
《其他股》中租-KY今年成長目標 台看升陸調降
#KY #9月 #5日 #舉辦 #第一上市公司